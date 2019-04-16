Плющий: «Все обвинение построено на догадках, прошу оправдать»

Сегодня в Вахитовском суде Казани выступил с последним словом замглавы УФСПП по РТ Сергей Плющий. Напомним, заместителя главного пристава Татарстана обвиняют в превышении полномочий и получении взятки 100 тыс. рублей в 2015 году за снятие запрета регистрационных действий на квартиру должника. Гособвинитель запросил для него 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Вину подсудимый не признает:

— Преступлений я не совершал, свои должностные обязанности выполнял строго в соответствии с законодательством, а также регламентирующими нашу деятельность документами. Больше мне сказать нечего. Все обвинение построено на каких-то догадках, несостыковках и так далее. Прошу вас оправдать меня, — обратился в последнем слове к суду сегодня Плющий.



Ранее он уже был оправдан Вахитовским судом по первому делу о превышении полномочий с незаконным закрытием исполнительных производств, и этот приговор узаконил Верховный суд РТ.

