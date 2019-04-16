Российский Минкульт предложил организовать сбор пожертвований на восстановление Нотр-Дама

Министерство культуры России предложило организовать сбор пожертвований на восстановление собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари), пострадавшего от пожара.

«Мы проведем консультации с нашими музейными учреждениями, и думаю, они поддержат такую инициативу. Это заложено в нас генетически — приходить на помощь, помогать тем, у кого случилась беда. Сегодня беда случилась у Франции, это тяжелая трагедия, и было бы правильно оказать возможную помощь по восстановлению этого уникального храма», — сказал директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов, его слова приводит «Интефракс».

Напомним, вчера, 15 апреля, в Париже произошел пожар в одной из главных достопримечательностей города — соборе Нотр-Дам-де-Пари. От воздействия огня обрушились крыша и шпиль здания. Из Нотр-Дама удалось спасти часть реликвий. Спустя 9 часов огонь был ликвидирован.