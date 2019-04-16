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Французский посол назвала «позором» шутку украинского телеведущего про пожар в Нотр-Даме

08:30, 16.04.2019
Французский посол назвала «позором» шутку украинского телеведущего про пожар в Нотр-Даме
Фото: стоп-кадр - Youtube.com

Посла Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутила шутка украинского телеведущего Тараса Березовца про пожар в соборе Парижской богоматери.

На своей странице в Twitter Березовец написал, что французскому президенту Эммануэлю Макрону «очень повезло, что после приезда [кандидата в президенты Украины] Зеленского сгорел всего лишь собор Парижской Богоматери».

«Мог бы и Елисейский дворец полыхнуть», — добавил он.

В свою очередь Дюмонт также в соцсетях назвала данное высказывание «позором» и обратилась к главе МИД Украины Павлу Климкину с просьбой разобраться в ситуации.

Напомним, 15 апреля в Париже произошел пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари. В результате сильного возгорания обрушились крыша и шпиль здания. В настоящее время огонь ликвидирован.


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