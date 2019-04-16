Французский посол назвала «позором» шутку украинского телеведущего про пожар в Нотр-Даме

Посла Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутила шутка украинского телеведущего Тараса Березовца про пожар в соборе Парижской богоматери.

На своей странице в Twitter Березовец написал, что французскому президенту Эммануэлю Макрону «очень повезло, что после приезда [кандидата в президенты Украины] Зеленского сгорел всего лишь собор Парижской Богоматери».

«Мог бы и Елисейский дворец полыхнуть», — добавил он.

Вообще, Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери. А ведь мог бы и Елисейский дворец полыхнуть.

— Taras Berezovets (@TarasBerezovets) 15 апреля 2019 г.

В свою очередь Дюмонт также в соцсетях назвала данное высказывание «позором» и обратилась к главе МИД Украины Павлу Климкину с просьбой разобраться в ситуации.

Напомним, 15 апреля в Париже произошел пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари. В результате сильного возгорания обрушились крыша и шпиль здания. В настоящее время огонь ликвидирован.





