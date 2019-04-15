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Россияне смогут проходить диспансеризацию по вечерам и субботам

18:56, 15.04.2019
Россияне смогут проходить диспансеризацию по вечерам и субботам
Фото: realnoevremya.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому медосмотр и диспансеризацию можно будет проходить в вечерние часы и по субботам.

Согласно документу, созданием соответствующих условий должны будут заниматься власти субъектов. К тому же необходимо будет организовать дистанционную запись на исследования.

Кроме того, в соответствии с постановлением россияне, нуждающиеся в паллиативной помощи, смогут получить ее вне зависимости от региона проживания.

Также в документе сказано, что сроки установления диагноза онкологического заболевания не должны превышать 14 календарных дней со дня назначения исследований.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что граждане России смогут получать паллиативную помощь на дому вне зависимости от места регистрации.

ОбществоМедицина
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