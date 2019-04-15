Россияне будут получать паллиативную помощь на дому и вне зависимости от места регистрации

Россияне впервые смогут получать паллиативную помощь на дому вне зависимости от места регистрации. Это предусматривают поправки, внесенные премьер-министром в программу госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи.

«Ранее такой способ получения медицинской помощи (на дому) нашим гражданам был недоступен», — сказала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании Дмитрия Медведева.

По ее словам, в ближайшее время Минздрав утвердит перечень медицинского оборудования и порядок передачи его пациенту на дом. До этого подобное было фактически запрещено, пишет «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о паллиативной медицинской помощи. Она представляет собой комплекс мероприятий, включающих разные мероприятия для улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан.

