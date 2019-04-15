С начала действия амнистии капиталов были поданы 19 тысяч деклараций на «десятки миллиардов долларов»

Замминистра финансов РФ Илья Трунин заявил, что за два этапа амнистии капиталов налоговики получили около 19 тысяч деклараций. По его словам, в бумагах были указаны данные «десятков тысяч счетов, десятков миллиардов долларов».

«Вся остальная информация является налоговой тайной, и ее раскрытие существенно бы подорвало интерес к этой амнистии и доверие людей к государственным органам», — приводит ТАСС слова замминистра.

Он напомнил, что еще в 2015 году, когда была принята концепция амнистии, было установлено, что декларации, поступившие в налоговые органы, могут быть раскрыты только по запросу самого физического лица.

Комитет Госдумы обсудил сегодня законопроекты кабмина по третьему этапу амнистии капитала, обсуждение будет продолжено во вторник, 16 апреля. В рамках третьего этапа амнистии физические лица смогут подать декларацию об активах и счетах в банках с 1 мая 2019 года по 29 февраля 2020 года с сохранением всех установленных гарантий при условии репатриации денежных средств и государственной регистрации в рамках смены юрисдикции подконтрольных им иностранных компаний в специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края.