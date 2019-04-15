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С начала действия амнистии капиталов были поданы 19 тысяч деклараций на «десятки миллиардов долларов»

16:59, 15.04.2019
С начала действия амнистии капиталов были поданы 19 тысяч деклараций на «десятки миллиардов долларов»
Фото: скриншот yandex.ru

Замминистра финансов РФ Илья Трунин заявил, что за два этапа амнистии капиталов налоговики получили около 19 тысяч деклараций. По его словам, в бумагах были указаны данные «десятков тысяч счетов, десятков миллиардов долларов».

«Вся остальная информация является налоговой тайной, и ее раскрытие существенно бы подорвало интерес к этой амнистии и доверие людей к государственным органам», — приводит ТАСС слова замминистра.

Он напомнил, что еще в 2015 году, когда была принята концепция амнистии, было установлено, что декларации, поступившие в налоговые органы, могут быть раскрыты только по запросу самого физического лица.

Комитет Госдумы обсудил сегодня законопроекты кабмина по третьему этапу амнистии капитала, обсуждение будет продолжено во вторник, 16 апреля. В рамках третьего этапа амнистии физические лица смогут подать декларацию об активах и счетах в банках с 1 мая 2019 года по 29 февраля 2020 года с сохранением всех установленных гарантий при условии репатриации денежных средств и государственной регистрации в рамках смены юрисдикции подконтрольных им иностранных компаний в специальных административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края.

ЭкономикаФинансыОбществоВласть
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