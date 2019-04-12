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В Госдуму внесли пакет законопроектов о новой амнистии капиталов

07:48, 12.04.2019
В Госдуму внесли пакет законопроектов о новой амнистии капиталов
Фото: pixabay.com

Правительство РФ внесло в Государственную думу пакет законопроектов об амнистии капиталов. Они опубликованы в электронной базе нижней палаты парламента.

Новая амнистия будет действовать с 1 мая 2019 года по 29 февраля 2020 года. Ею можно будет воспользоваться только при условии возврата капитала в страну и перерегистрации бизнеса в специальных административных районах — на островах Октябрьском в Калининграде и Русском во Владивостоке.

Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить на год амнистию капиталов.

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