В Госдуму внесли пакет законопроектов о новой амнистии капиталов

Правительство РФ внесло в Государственную думу пакет законопроектов об амнистии капиталов. Они опубликованы в электронной базе нижней палаты парламента.

Новая амнистия будет действовать с 1 мая 2019 года по 29 февраля 2020 года. Ею можно будет воспользоваться только при условии возврата капитала в страну и перерегистрации бизнеса в специальных административных районах — на островах Октябрьском в Калининграде и Русском во Владивостоке.

Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить на год амнистию капиталов.

