Павел Мамаев пожаловался на тяжелые условия в автозаке, который возит его в суд

В Пресненском суде города Москвы продолжаются заседания суда по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщил, что Павел Мамаев пожаловался на духоту в автозаке, который возит их в суд.

— Павел Мамаев пожаловался, что транспортировка в ежедневном режиме в суд трудна даже для него. И подозреваемые, и обвиняемые регулярно жалуются в ОНК, потому что у конвойной службы в автозаках не работает вентиляция, накурено сильно и в целом тяжело гражданам, даже, видите, профессиональной спортсмен жалуется, — приводит слова Мельникова «Р-Спорт».

Напомним, что Пресненский суд Москвы в минувший вторник начал рассмотрение по существу дела форварда «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла, а также полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и еще одного участника драк в центре столицы в октябре прошлого года, Александра Протасовицкого. Всем им грозят реальные тюремные сроки по статьям «Хулиганство» и «Побои».

3 апреля суд продлил арест Мамаева и Кокорина в «Бутырке» до 25 сентября.