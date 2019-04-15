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Организаторы «Тотального диктанта» рассказали, написание каких слов вызвало больше всего трудностей

13:59, 15.04.2019
Организаторы «Тотального диктанта» рассказали, написание каких слов вызвало больше всего трудностей
Фото: kuda-kazan.ru

Слова «обаяние», «земля», а также словосочетания «Василисин муж», «корабельный дуб» вызвали у участников «Тотального диктанта» больше всего сложностей, сообщает ТАСС.

Такое заявление сделал член экспертного совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов. Отмечается, что были ошибки, которые заставляют задуматься об общем уровне грамотности. Например, вместо «корабельный дуб» многие писали «карамельный дуб».

Напомним, автором текста «Тотального диктанта» этого года стал писатель Павел Басинский. В Казани подготовили 20 площадок, на которых можно было написать диктант. На некоторых из них в столице республики в этот раз выступили актеры Качаловского театра.

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