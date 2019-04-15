Правительство передумало вводить видеофиксацию техосмотра

Правительство РФ подготовило поправки ко второму чтению законопроекта о техосмотре, согласно которым исключается обязательная видеофиксация процедуры техосмотра автомобилей.

Вместо этого процесс начала и завершения прохождения техосмотра будет фиксировать с помощью двух фотографий, пишет «Интерфакс» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по транспорту Евгения Москвичева.



Госдума рассмотрит законопроект о техосмотре во втором чтении 16 апреля.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития РФ подготовило поправки, ужесточающие процедуру прохождения техосмотра. Предлогается вновь ввести штраф за управление машиной, не прошедшей техосмотр. Его сумма составит 800 рублей.

Сама процедура прохождения техосмотра должна была фиксироваться при помощи фото- и видеосъемки.