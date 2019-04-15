В Нижнем Новгороде задержали британского студента, бегавшего по улице с ножом и требовавшего наркотики

Фото: Максим Платонов

В Нижнем Новгороде накануне задержали британского студента, который бегал по улицам с ножом и требовал наркотики.

Задержанный — гражданин Великобритании 1999 года рождения. Он находится в России по студенческой визе, пишет «Интерфакс». По данным других СМИ, британец учится в Высшей школе экономики.

На данный момент студент остается в полиции. Пострадавших в результате инцидента нет.