Жители Казани и гости города стали больше тратить в заведениях общепита

Фото: Ринат Назметдинов

В 2018 году жители Казани и гости города каждый день оставляли в заведениях общепита порядка 70 млн рублей, что на 11% больше, чем в 2017 году, сообщает ИА «Татар-информ».

Председатель комитета потребительского рынка Руслан Фазылянов на «деловом понедельнике» в мэрии заметил, что розничная торговля в Казани набирает обороты после кризиса 2014 года. По итогам 2018 года объем розничной торговли составил 532 млрд рублей.

Напомним, ранее рабочая группа Роспотребнадзора и представителей бизнеса разработала методические рекомендации новых санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН) в сфере общественного питания.