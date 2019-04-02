Роспотребнадзор и бизнес разработали рекомендации по новой версии СанПиН для общепита

Рабочая группа Роспотребнадзора и представителей бизнеса разработала методические рекомендации новых санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН) в сфере общественного питания.

Как сообщает пресс-служба ведомства, новые правила решено разделить на два раздела. Первый будет включать в себя обязательные требования. Второй же содержит рекомендации по организации работы.

«Так, санитарные правила для организации работы предприятий общественного питания включают в себя актуализированные требования и нормы с учетом новых подходов к технологии производства, используемому сырью и оборудованию и имеющихся на предприятиях рисков», — говорится в сообщении.

К рекомендациям же были отнесены вопросы, связанные с организацией технологических процессов приготовления безопасной продукции, обработка помещений и инвентаря, а также требования к условиям для соблюдения личной гигиены персонала.