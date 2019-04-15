Трамп получил $40 млн на новую президентскую кампанию

На данный момент президент США Дональд Трамп смог собрать на финансирование избирательной кампании $40 млн, сообщает The New York Times.

При чем за первые три месяца 2019 года из этой суммы ему же удалось получить $30 млн. Средний взнос составил порядка $34. В общей сложности штаб рассчитывает на $1млрд. Президентские выборы США состоятся в 2020 году.

Напомним, ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа не исключает того, что может отказаться от взаимодействия с теми стратегическими партнерами, которые продолжат применять технологические наработки и оборудование Huawei, сообщает ТАСС. С таким заявлением выступил госсекретарь США Майкл Помпео. Он отметил, что риск наличия технологий Huawei является очень сложной с технической точки зрения проблемой.



