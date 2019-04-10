США хочет прекратить сотрудничество с некоторыми партнерами из-за их использования систем Huawei

Администрация президента США Дональда Трампа не исключает того, что может отказаться от взаимодействия с теми стратегическими партнерами, которые продолжат применять технологические наработки и оборудование Huawei, сообщает ТАСС.

С таким заявлением выступил госсекретарь США Майкл Помпео. Он отметил, что риск наличия технологий Huawei является очень сложной с технической точки зрения проблемой.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi и Huawei работают над масштабным расширением розничных сетей в России, сообщает «Коммерсантъ». Xiaomi в 2019 году планирует открыть порядка 100 магазинов, Huawei — до 30, при этом в перспективе рассматривается рост и до 200 салонов. Бренды нуждаются в большем количестве магазинов, чтобы продавать более дорогие устройства, с которыми пользователи могут познакомиться только в шоурумах.



