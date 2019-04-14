Скончался тренер по фехтованию, почетный гражданин Казани Владимир Житлов
Скончался известный советский и российский спортсмен, заслуженный тренер РСФСР и СССР по фехтованию, почетный гражданин Казани Владимир Житлов. Ему было 79 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.
Причина смерти не называется.
Житлов с 1974 по 1979 годы был старшим тренером сборной страны по фехтованию (женская рапира), всего проработал на посту тренера сборной с 1973 по 1990 год. У него есть 3 золотые и 1 серебряная олимпийские медали, 16 золотых, 4 серебряные, 3 бронзовые медали чемпионатов мира, 32 золотых, 15 серебряных, 12 бронзовых медалей чемпионатов СССР и другие награды.
Кандидат педагогических наук, удостоен почетных званий «заслуженный тренер РСФСР и СССР», «Заслуженный работник физической культуры РСФСР», «Заслуженный работник физической культуры Республики Татарстан», награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета ТАССР, орденом Трудового Красного Знамени. Он почетный гражданин Казани.Спорт Татарстан
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