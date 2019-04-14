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В Счетной палате назвали невыполнимым план правительства по увеличению инвестиций

18:24, 14.04.2019
В Счетной палате назвали невыполнимым план правительства по увеличению инвестиций
Фото: pixabay.com

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в рамках ежегодной встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка, план правительства по увеличению инвестиций до 25% ВВП к 2024-2025 году является невыполнимым.

«Пока он (план) не выполняется. Уже первый год — прошлый — оказался очень низким, даже ниже, чем предыдущий, по инвестициям. Этот объем, этот план, скорее всего, не будет выполнен», — цитирует его „РИА Новости“.

Он связал сокращение иностранных инвестиций в Россию в этом году с уголовным делом против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. При этом, отметил Кудрин, смягчение меры пресечения для Калви, принципиально ситуацию не поменяет.

Ранее суд освободил из СИЗО под домашний арест основателя фонда Baring Vostok.

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