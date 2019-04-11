Суд освободил Майкла Калви из СИЗО под домашний арест

Басманный суд Москвы сегодня освободил из СИЗО под домашний арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, которого обвиняют в мошенничестве на 2,5 млрд рублей.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия об изменении меры пресечения, передает ТАСС.

Напомним, что в середине февраля силовики задержали основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. На следующий день он был арестован. Уголовное дело касается хищения 2,5 млрд рублей у банка «Восточный».



Накануне следствие попросило перевести Калви из СИЗО под домашний арест. По данным СМИ, такое решение связано с тем, что основатель Baring Vostok имеет устойчивые социальные связи в Москве и имеет постоянное место работы. Кроме того, у него есть недвижимость в России и трое малолетних детей.