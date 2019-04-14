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Кудрин рассказал, что может допустить ослабление мировой экономики

17:59, 14.04.2019
Кудрин рассказал, что может допустить ослабление мировой экономики
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал, что некоторые страны размывают и не соблюдают устоявшиеся правила игры. Из-за этого многие эксперты и лидеры стран опасаются ослабления мировой экономики.

Данный вопрос обсуждался на полях Весенней встречи Всемирного банка.

«Мы называем это проблемами мультилатерализма, которые связаны с тем, будет ли мир придерживаться правил, которые выработаны… будь то ВТО, будь то правила на валютных рынках, будь то в финансовом надзоре, борьбы с офшорами налоговыми», — цитирует Кудрина «РИА Новости».

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел в сторону понижения прогноз роста мирового ВВП.

Согласно докладу фонда по мировой экономике World Economic Outlook, прогноз на текущий год понижен на 0,2 процентного пункта — до 3,3%. Прогноз на 2020 год сохранен на уровне 3,6%.

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