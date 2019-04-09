МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2019 год до 3,3 процента

Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел в сторону понижения прогноз роста мирового ВВП.

Согласно докладу фонда по мировой экономике World Economic Outlook, прогноз на текущий год понижен на 0,2 процентного пункта — до 3,3%. Прогноз на 2020 год сохранен на уровне 3,6%.

В фонде отметили, что отрицательный эффект на рост мирового ВВП оказали ввод пошлин США и Китая, снижение деловой уверенности, а также ужесточение финансовых условий и рост неуверенности для многих экономических систем.

Напомним, что в январе МВФ прогнозировал рост мировой экономики в 2019 и 2020 годах в 3,5% и 3,6% соответственно.