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МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2019 год до 3,3 процента

16:59, 09.04.2019
МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2019 год до 3,3 процента
Фото: pixabay.com

Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел в сторону понижения прогноз роста мирового ВВП.

Согласно докладу фонда по мировой экономике World Economic Outlook, прогноз на текущий год понижен на 0,2 процентного пункта — до 3,3%. Прогноз на 2020 год сохранен на уровне 3,6%.

В фонде отметили, что отрицательный эффект на рост мирового ВВП оказали ввод пошлин США и Китая, снижение деловой уверенности, а также ужесточение финансовых условий и рост неуверенности для многих экономических систем.

Напомним, что в январе МВФ прогнозировал рост мировой экономики в 2019 и 2020 годах в 3,5% и 3,6% соответственно.

АналитикаЭкономикаФинансы
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