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Ислледование: россияне стали чаще путешествовать по стране

15:40, 14.04.2019
Ислледование: россияне стали чаще путешествовать по стране
Фото: pixabay.com

В прошлом году россияне стали чаще путешествовать по стране вместо отдыха за границей.

По данным аналитического центра НАФИ, число отдыхающих в России выросло с 26% до 38%, а отдыхающих за границей — с 13% до 20%.

Также выросло число жителей России, предпочитающих отдых на пляже (с 34 до 43%) и активный отдых — походы, катание на лыжах, сноуборде, рыбалку и охоту (с 23 до 29%).

29% россиян организуют отдых самостоятельно, к турагентам обращаются 14%.

Отмечается, что 45% россиян вообще не совершали туристических поездок за последние три года.

Ранее эксперты назвали стоимость самых дорогих авиабилетов на майские праздники.

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