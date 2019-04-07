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Эксперты назвали стоимость самых дорогих авиабилетов на майские праздники

17:40, 07.04.2019
Эксперты назвали стоимость самых дорогих авиабилетов на майские праздники
Фото: realnoevremya.ru

За самые дорогие авиабилеты на майские праздники путешественникам пришлось выложить 635 тысяч рублей, сообщает «РИА Новости».

Эту сумму заплатили пассажиры за перелет бизнес-классом из Москвы в Канкун и обратно, приводит статистику портал Туту.ру. На втором месте по дороговизне маршрут Москва — Горно-Алтайск. За три билета туристы заплатили 604 тысячи рублей. Следом за ним оказался маршрут из Москвы на остров Самуи и обратно, путешественник заплатил 485 тысяч рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в апреле ожидается серьезный рост цен на авиаперелеты. Об этом сообщает сервис Skyscanner. Эксперты проанализировали динамику стоимости перелетов по самым популярным у россиян направлениям на майские праздники из России туда-обратно при бронировании в марте и апреле.


ЭкономикаФинансыОбществоИнфраструктураБизнесТранспорт
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