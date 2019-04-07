Эксперты назвали стоимость самых дорогих авиабилетов на майские праздники

За самые дорогие авиабилеты на майские праздники путешественникам пришлось выложить 635 тысяч рублей, сообщает «РИА Новости».

Эту сумму заплатили пассажиры за перелет бизнес-классом из Москвы в Канкун и обратно, приводит статистику портал Туту.ру. На втором месте по дороговизне маршрут Москва — Горно-Алтайск. За три билета туристы заплатили 604 тысячи рублей. Следом за ним оказался маршрут из Москвы на остров Самуи и обратно, путешественник заплатил 485 тысяч рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в апреле ожидается серьезный рост цен на авиаперелеты. Об этом сообщает сервис Skyscanner. Эксперты проанализировали динамику стоимости перелетов по самым популярным у россиян направлениям на майские праздники из России туда-обратно при бронировании в марте и апреле.



