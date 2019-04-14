Нурмагомедов прокомментировал победу Порье: «Дастин, встретимся в сентябре»

Накануне боец смешанных единоборств (MMA) Дастин Порье одержал победу в поединке с Максом Холлоуэем за титул временного чемпиона UFC в легком весе. Дисквалифицированный чемпион Хабиб Нурмагомедов прокомментировал бой.

Он написал, что считает неверным судейское решение относительно победителя. По мнению российского бойца, встреча закончилась ничьей.

«Поздравляю, Дастин, встретимся в сентябре», — написал Нурмагомедов в Twitter.

I don't agree with the judges 49:46, I got a draw, my respect to both fighters, and Porier's achievement so far cannot be denied, my congratulations Dustin, see you in September. ???? vs ????

— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) 14 апреля 2019 г.

Напомним, что Хабиб завоевал титул чемпиона UFC в легком весе в поединке с ирландцем Конором Макгрегором в октябре 2018 года. Однако из-за того, что спортсмен ввязался в драку сразу после боя, организаторы турнира дисквалифицировали россиянина. Выйти на октагон он должен уже в сентябре.