В Пермском крае школьницы отравились содержимым неизвестного свертка

В Пермском крае две девятилетние девочки попали в больницу с отравлением. По предварительным данным, они попробовали содержимое найденного на улице свертка.

Инцидент произошел в поселке Яйва Александровского района, передает «РИА Новости» со ссылкой на краевое управление МВД.

Сообщение в полицию поступило из больницы, куда были госпитализированы школьницы.

«Установлено, что девочки нашли на улице сверток, попробовали содержимое и почувствовали недомогание. Родители вызвали им скорую помощь», — приводит агентство слова представителя МВД.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка, сотрудники правопорядка выясняют обстоятельства произошедшего. Правоохранители еще не установили, что за вещество находилось в свертке.

Напомним, что в декабре 2018 года в Казани несколько школьников отравились крысиным ядом, который нашли в свертке, спрятанном в спортзале.