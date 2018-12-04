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Крысиный яд в казанской школе: прокуроры видят признаки халатности в действиях персонала

12:09, 04.12.2018 1
Крысиный яд в казанской школе: прокуроры видят признаки халатности в действиях персонала
Фото: Следком по РТ

Прокуратура требует возбудить уголовное дело по истории с отравлением крысиным ядом трех учеников школы №60 Авиастроительного района Казани. В Следком направлен материал прокурорской проверки, подтвердил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

Признаки преступной халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) сотрудники надзорного ведомства усматривают в действиях неустановленных должностных лиц учебного заведения вследствие «недобросовестного или небрежного отношения» к своим обязанностям. В результате отрава для грызунов оказалась в доступном для детей месте — за батареей в актовом зале.

Проверяющие установили: работы по дезинсекции и дератизации в школе выполняет специализированная организация на основании договора. Со слов сотрудницы указанной фирмы, она ежемесячно обследовала здание школы с целью выявить наличие грызунов и насекомых и при необходимости раскладывала ядовитые средства, но только в подвальных помещениях школы.

Если верить дезинфектору, в других помещениях учебного заведения она яд не раскладывала, однако по просьбе сотрудницы школы передала ей часть отравы «для самостоятельного использования». Предположительно, именно эта сотрудница и спрятала крысиный яд за батареей в актовом зале, где его легко нашли дети.

По результатам внутренней проверки дама-дезинфектор привлечена к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

Напомним, в пятницу из школы №60 в ДРКБ были госпитализированы девочка и два мальчика, отведавшие отраву.

ПроисшествияБизнесУслугиОбществоОбразование Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:26
    А имел ли дезинфектор передавать яд учителю? Насколько я знаю, по факту никто не приходил, работы выполняли сами учителя
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