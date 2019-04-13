РУСАДА сообщило о возможных хищениях в организации

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил информацию о возможных хищениях в организации прошлым руководством. Ранее об этом сообщи телеграм-канал Mash.

«К этому расследованию (о хищениях) мы привлекли независимую организацию. В результате были выявлены факты, которые были представлены наблюдательному совету РУСАДА. После материалы были переданы в органы прокуратуры и МВД, на их основании была проведена проверка и возбуждено уголовное дело», — сообщил Ганус.

В результате проверки старой бухгалтерии выяснилось, что организация закупала оборудование для сбора биоматериала, стоимость которого была на 40-50% выше рыночной. Документы подписывал бывший исполнительный директор РУСАДА Никита Камаев, он умер в 2016 году, пишет ТАСС.

Напомним, что 22 января WADA приняло решение оставить статус соответствия Российскому антидопинговому агентству. Таким образом, теперь российские спортсмены могут без ограничений выступать на международных турнирах.