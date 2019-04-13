СМИ: «Русал» сэкономит до $100 млн благодаря переезду в Россию

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Компания «Русал» Олега Дерипаски благодаря переезду в Россию будет платить меньше налогов. Об этом менеджеры компании рассказали на встрече c инвесторами и банкирами, сообщают «Ведомости».



«Русал» все еще хочет переехать в созданный в Калининграде офшор. Это поможет ему сэкономить около $80–100 млн на налоговых выплатах. Например, после переезда компании не придется платить налог с дивидендов «Норникеля».

Ранее Совет директоров «Русала» принял решение о редомициляции (переводе в другую юрисдикцию) с острова Джерси из архипелага Нормандских островов на территорию России.