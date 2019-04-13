Дворкович опроверг информацию о приглашении Абызова на его день рождения в Россию

Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович опроверг информацию о том, что бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова задержали в России после приглашения на день рождения бывшего вице-премьера.

По словам Дворковича, он справлял праздник не в Москве и никого не звал.

Отвечая на вопрос, стал ли для него неожиданностью арест Абызова, глава «Сколково» сказал: «Конечно». Он отметил, что они друзья с Абызовом, но уже несколько недель не общались, пишет «Интерфакс».

Напомним, 28 марта Басманный суд Москвы арестовал экс-министра РФ по делам Открытого правительства до 25 мая. Ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей.

Ранее главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что Абызов приехал в Россию на день рождения бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, но он покинул Россию до задержания бывшего министра.