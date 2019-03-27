Дворкович покинул Россию до задержания Абызова

Бывший вице-премьер, президент ФИДЕ Аркадий Дворкович в настоящее время находится за границей.

Как пишет «Интерфакс», несколько дней назад он был в Сан-Марино и вернется в Москву в начале следующей недели.

Ранее главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что Абызов приехал в Россию на день рождения бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича.

Накануне стало известно о задержании Михаила Абызова. Ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей. Следствие ходатайствует об избрании Абызову меры пресечения в виде заключения под стражу. Заседание суда пройдет сегодня.