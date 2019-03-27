Экс-министр Абызов приехал в Россию на день рождения Дворковича

Бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов прилетел в Россию из Италии на день рождения бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича. Об этом написал в своем Telegram-канале главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Как сообщил источник «Известий», сотрудники ФСБ России Абызова сюда «выманили».

Собеседник газеты рассказал, что экс-министр, который покинул страну в конце 2018 года, не планировал возвращаться Россию.

Одной из причин его нахождения за рубежом было дело о выводе из Российской венчурной компании (РВК) 1,3 млрд рублей под предлогом инвестиций в создание солнечных батарей в США.

В рамках этого дела в прошлом году были задержаны бывший старший советник Анатолия Чубайса в «Роснано» и близкий друг Абызова Михаил Чучкевич, а также экс-директор департамента инвестиций и член правления РВК Ян Рязанцев.

Накануне стало известно о задержании Михаила Абызова. Ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей.