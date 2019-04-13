КС признал незаконным включение надбавок в минимальную зарплату

Конституционный суд РФ признал незаконными действия работодателей, которые пытаются достичь уровня МРОТ за счет доплат за работу в ночную смену, выходные или праздники.

Проверка проводилась в связи с жалобой Иркутской области Сергея Жарова, передает «Коммерсант».

Заявитель сообщил, что получает оклад в 4,27 тысячи рублей в месяц как сторож «Витимэнерго». Надбавки и доплаты, в том числе за работу в условиях Крайнего Севера, позволяли работодателю выплачивать сотруднику около 12,5 тысячи рублей, что составляет размер минимальной зарплаты в Иркутской области.

«Каждому работнику в равной мере должны быть обеспечены как заработная плата в размере не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда (минимальной заработной платы), так и повышенная оплата в случае выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе за сверхурочную работу, работу в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни», — цитирует газета постановление КС.

Отмечается, что такие выплаты «не могут включаться в состав регулярно получаемой месячной заработной платы, которая исчисляется с учетом постоянно действующих факторов». Суд постановил пересмотреть дело Сергея Жарова.

Ранее в Минтруда РФ сообщили, что к концу 2019 года количество граждан, живущих за чертой бедности, должно сократиться сразу на 20%. При этом министр труда заявлял о невозможности резкого увеличения зарплат в два раза.