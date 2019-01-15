Глава Минтруда РФ назвал невозможным двукратное одномоментное увеличение МРОТ

В Министерстве труда и социальной защиты РФ считают, что двукратное одномоментное увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) невозможно.

«Одномоментно, я считаю, проблематично это сделать для бюджетов, особенно для региональных бюджетов», — заявил глава ведомства Максим Топилин в кулуарах Гайдаровского форума, его слова приводит ТАСС.

Ранее председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков предложил пересмотреть состав потребительской корзины, включив в нее больше товаров и услуг, и довести ее стоимость до 25 тыс. рублей.