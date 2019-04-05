Минтруд намерен снизить число бедных россиян на 4 млн человек к концу 2019 года

Минтруд рФ намерен до конца этого года сократить число живущих за чертой бедности россиян на 20% — с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек.

При этом, согласно плану-графику министерства, к 2024 году число бедных должно сократиться вдвое.

Добиться этого ведомство намерено благодаря индексации выплат, ежегодному увеличению страховых пенсий выше инфляции, повышению минимальных зарплат и заключению социальных контрактов, пишут «Известия».

При этом в министерстве отказались рассказать о методике расчетов, на основе которой были получены оптимистичные данные. Эксперты считают, что достигнуть таких показателей можно лишь на бумаге.

Ранее стало известно, что в 2019 году Минтруд РФ начнет эксперимент по учету малообеспеченных семей в восьми российских регионах, среди которых Татарстан.