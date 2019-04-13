Мирал Самарджич: «Я не видел таких моментов, когда «Рубин» мог забить»

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Словенский защитник «Крыльев Советов» Мирал Самарджич прокомментировал домашнюю победу самарского клуба над казанским «Рубином» (1:0):

— «Рубин» мог забить? Я не видел сегодня таких моментов, когда «Рубин» мог забить. Мы старались, много атаковали в первом тайме и потеряли много сил. Забили гол, а в конце второго тайма, примерно 20 минут, было очень тяжело.

За количеством желтых карточек я не слежу, так как лучше получить желтую, чем пропустить гол. Это футбол, — приводит слова Самарджича корреспондент «Реального времени».

Ранее встречу прокомментировали другие игроки «Крыльев» Мохаммед Рабиу и Антон Зиньковский. Защитник «Рубина» Руслан Камболов, в свою очередь, заявил, что самарцам просто больше повезло.



