Руслан Камболов: «В обороне мы в целом справляемся. Надо улучшать комбинационную игру»

Фото: Олег Тихонов "Реальное время"

Защитник «Рубина» Руслан Камболов прокомментировал выездное поражение казанской команды в Самаре (0:1), отметив, что «Крыльям Советов» повезло больше:

— В первом тайме «Крылья» больше доминировали и держали мяч, но толком ничего не создали. Во втором тайме была более равная игра. Удар голевой был хорошим. Но нашу команду не в чем упрекнуть, потому что все бились. Повезло больше Самаре.

– «Рубин» не побеждает уже шесть матчей подряд. Как на это реагируют в команде?

– Да, не побеждаем, но нельзя сказать, что кто-то не хочет. Я думаю, что следующая игра будет лучше. О плохом не думаем и на каждый матч настраиваемся отдельно. Надеюсь, с «Уралом» будет все хорошо. В обороне мы в целом справляемся. Надо улучшать комбинационную игру.

– Кузьмин на днях вошел в тренерский штаб клуба. Уже что-то подсказывает защитникам?

– Да второй день только работаем вместе. Перед игрой дал пару полезных советов. Надеюсь, он освоится, — приводит слова Камболова корреспондент «Реального времени».

В следующем матче «Рубин» также сыграет в гостях — 21 апреля в Екатеринбурге, против «Урала».