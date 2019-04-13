Антон Зиньковский: «Рубин» нас не удивил. Мы знали, как они играют»

Футболисты «Крыльев Советов» Мохаммед Рабиу и Антон Зиньковский прокомментировали домашнюю победу над «Рубином» (1:0):



— Мы очень рады, что смогли взять сегодня три очка, так как мы играли против непростой команды, которая оборонялась на протяжении всего матча, — говорил после игры в микст-зоне Рабиу. — Нам сейчас важно побеждать от матча к матчу, недолго думая о том, как мы сыграли предыдущие игры. Мы уже готовимся и настраиваемся на победу.

Автор единственного мяча в игре Антон Зиньковский заявил, что казанцы не удивили самарцев:

— Мы каждую игру играем на победу. «Рубин» нас не удивил, мы знали, как они играют. В конце было немного напряжно, но нам надо было доиграть и выиграть, а осознание победы пришло лишь только после свистка, — приводит слова Антона корреспондент «Реального времени».

Напомним, что Зиньковский дальним ударом на 56-й минуте принес победу своему клубу, прервав трехматчевую серию поражений.



