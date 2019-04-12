Курбан Бердыев: «Надеемся, что все будет нормально, но нужно время»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал поражение казанского клуба в Самаре (0:1).

— «Крылья» заслужили победу. Что по первому тайму, что в целом по матчу. Удар, с которого был забит гол, конечно, сумасшедшим получился.

— Команда не побеждает уже шесть матчей. Давит ли это как-то психологически?

— В целом, сказать, что давит нельзя. Но в группе атаки пока не хватает нам. … Сагитов молодой, мы надеемся на него, что он рано или поздно забьет. Так же и Акбашев. Надеемся, что все будет нормально, но нужно время.

— «Рубин» осознанно отдал инициативу в первом тайме?

— В первом тайме были неправильные перестроения впереди у Сагитова и Акбашева, поэтому все ломалось. Во втором более-менее все пришло в порядок, когда стали правильно перестраиваться. В первом же тайме, да, мы сами ошиблись в перестроениях, а «Крылья» этим неплохо воспользовались.

— Пропущенный гол стал следствием позиционной ошибки?

— Думаю, нет. Там была хорошая смена направлений и, конечно, вышел удар на загляденье, — приводит слова Бердыева корреспондент «Реального времени».

Отметим, что это шестой матч подряд без побед от казанского клуба.