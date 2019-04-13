Основатель Alibaba о сверхурочной работе: «Это огромное благословение»

Китайский предприниматель, основатель корпорации Alibaba Джек Ма заметил, что считает «благословением» культуру сверхурочной работы, сообщает Reuters.

— Я уверен, что возможность работать по сверхурочному графику — это огромное благословение. Если вы не работаете по этому графику в молодости, когда же вы будете это делать? — считает он.

В его компании сотрудники работают шесть дней в неделю по 12 часов.

Напомним, ранее сообщалось, что сооснователь и глава одной из крупнейших в Китае и мире компаний Alibaba Group Джек Ма вступил в Коммунистическую партию Китая. В статье «Жэньминь жибао» Джек Ма числится в списке 100 человек, внесших «выдающийся вклад в политику реформ и открытости» Китая. Когда конкретно бизнесмен вступил в Коммунистическую партию, не уточняется.



