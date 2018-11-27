Основатель Alibaba Group Джек Ма вступил в Коммунистическую партию Китая

Сооснователь и глава одной из крупнейших в Китае и мире компаний Alibaba Group Джек Ма вступил в Коммунистическую партию Китая.

В статье «Жэньминь жибао» Джек Ма числится в списке 100 человек, внесших «выдающийся вклад в политику реформ и открытости» Китая. Когда конкретно бизнесмен вступил в Коммунистическую партию не уточняется.



Помимо основателя Alibaba Group в списке также фигурируют создатель и гендиректор Baidu Робин Ли и основатель Tencent Пони Ма. О том, что они являются членами Коммунистической партии, в документе не говорится.

В Alibaba заявили Reuters, что политическая принадлежность Ма не влияет на процесс принятия бизнес-решений компании.



Ранее СМИ сообщали, что Джек Ма уйдет на пенсию и вернется к преподавательской деятельности.