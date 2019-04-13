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В Нижегородском планетарии рассказали, когда россияне смогут увидеть первый весенний звездопад Лириды

02:27, 13.04.2019
В Нижегородском планетарии рассказали, когда россияне смогут увидеть первый весенний звездопад Лириды
Фото: pxhere.com

Первый весенний звездопад или по-другому метеорный поток Лириды можно будет увидеть в ночь на 23 апреля, сообщают «Известия».

Об этом рассказал начальник научно-исследовательского отдела Нижегородского планетария Николай Лапин. Именно в ночь с 22 на 23 апреля можно будет наблюдать больше всего падающих звезд. Смотреть нужно на север.

Напомним, ранее сообщалось, что музейно-выставочный комплекс «Самара Космическая» и памятник Ракете в Самаре вошли в список наиболее популярных у туристов мест России, связанных с космосом. Как сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР), в рейтинг также вошли объекты, расположенные в Москве, Подмосковье, Самаре и Калуге. Кроме того, в списке присутствует космодром Байконур в Казахстане, который арендуется Россией.


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