В рейтинг самых популярных мест России, связанных с космосом, вошли объекты в Самаре
Музейно-выставочный комплекс «Самара Космическая» и памятник Ракете в Самаре вошли в список наиболее популярных у туристов мест России, связанных с космосом.
Как сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР), в рейтинг также вошли объекты, расположенные в Москве, Подмосковье, Самаре и Калуге. Кроме того, в списке присутствует космодром Байконур в Казахстане, который арендуется Россией.
Ранее стало известно, что Казахстан рассматривает вопрос о выводе города Байконур из-под аренды России.Общество
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