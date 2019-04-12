В рейтинг самых популярных мест России, связанных с космосом, вошли объекты в Самаре

Музейно-выставочный комплекс «Самара Космическая» и памятник Ракете в Самаре вошли в список наиболее популярных у туристов мест России, связанных с космосом.

Как сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР), в рейтинг также вошли объекты, расположенные в Москве, Подмосковье, Самаре и Калуге. Кроме того, в списке присутствует космодром Байконур в Казахстане, который арендуется Россией.



Ранее стало известно, что Казахстан рассматривает вопрос о выводе города Байконур из-под аренды России.