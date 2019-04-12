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В рейтинг самых популярных мест России, связанных с космосом, вошли объекты в Самаре

08:28, 12.04.2019
В рейтинг самых популярных мест России, связанных с космосом, вошли объекты в Самаре
Фото: wikimedia.org

Музейно-выставочный комплекс «Самара Космическая» и памятник Ракете в Самаре вошли в список наиболее популярных у туристов мест России, связанных с космосом.

Как сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР), в рейтинг также вошли объекты, расположенные в Москве, Подмосковье, Самаре и Калуге. Кроме того, в списке присутствует космодром Байконур в Казахстане, который арендуется Россией.

Ранее стало известно, что Казахстан рассматривает вопрос о выводе города Байконур из-под аренды России.

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