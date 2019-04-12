Пономарев стал самым богатым членом Совета Федерации с доходом в 2,3 млрд рублей

Сенатор от Камчатки Валерий Пономарев стал самым богатым членом Совета Федерации, указав в декларации за прошлый год доход в размере 2,3 миллиарда рублей.

В собственности у сенатора, согласно декларации, три квартиры в России, а среди автомобилей значатся Bentley и Ferrari. Супруга Пономарева за прошлый год получила доход в размере 27 миллионов рублей.

В прошлом году больше всех в Совфеде РФ заработал сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, который задекларировал доход в размере 2,7 миллиарда рублей. В 2018 году доход Керимова снизился более чем, на 2 млрд рублей и составил 37 млн рублей.