В 2017 году самым богатым членом Совфеда стал Сулейман Керимов с заработком в 2,7 млрд рублей
Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов заработал в 2017 году больше других членов Совфеда — 2,7 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте палаты парламента.
В его собственности, согласно декларации, находятся квартира и два Mercedes-Benz.
Также в тройку самых богатых членов Совфеда вошли сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев (1,9 млрд рублей) и представитель Тамбовской области Александр Бабаков (564 млн рублей).
Ранее Керимов попал в санкционный список США.ОбществоВласть
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