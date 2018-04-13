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В 2017 году самым богатым членом Совфеда стал Сулейман Керимов с заработком в 2,7 млрд рублей

20:52, 13.04.2018
В 2017 году самым богатым членом Совфеда стал Сулейман Керимов с заработком в 2,7 млрд рублей
Фото: commons.wikimedia.org / Hlebushek

Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов заработал в 2017 году больше других членов Совфеда — 2,7 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте палаты парламента.

В его собственности, согласно декларации, находятся квартира и два Mercedes-Benz.

Также в тройку самых богатых членов Совфеда вошли сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев (1,9 млрд рублей) и представитель Тамбовской области Александр Бабаков (564 млн рублей).

Ранее Керимов попал в санкционный список США.

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