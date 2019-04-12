Доходы Путина за 2018 год сократились на 10 млн рублей

Президент России Владимир Путин в 2018 году заработал 8,64 млн рублей, что на 10 млн рублей меньше, чем в 2017 году.

Согласно декларации о доходах, президент России по-прежнему является собственником квартиры размером 77 квадратных метров и гаража.

Кроме того, в пользовании у главы государства находятся еще одна квартира в 153,7 квадратных метра и гаражное место на 18 квадратных метров. Все объекты находятся на территории России.

Также Владимиру Путину принадлежат два автомобиля «ГАЗ М21» и «Нива». Кроме того, в графе «транспортные средства» значится автомобильный прицеп «Скиф».

Напомним, что в 2017 году доход Путина составил 18,728 млн рублей, а в 2016-м — 8,858 млн рублей. В 2017 году в сведениях о доходах перестал числиться земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м.