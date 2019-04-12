ФСИН потратит более 105 млн рублей на проект строительства нового СИЗО в Казани

Структура ФСИН провела закупку у единственного поставщика по тендеру на разработку проекта нового следственного изолятора в Казани. Стоимость контракта составляет 105 млн рублей.

Закупка проводилась у единственного поставщика. Договор уже заключен, следует из сообщения на портале госзакупок.

Заказчиком выступило ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому федеральному округу ФСИН». Исполнитель же не называется.

Согласно сообщению, заказывается проектирование только первого этапа СИЗО, он будет рассчитан на 500 задержанных. Однако в целом изолятор должен будет вместить 900 человек.

Ранее уже сообщалось, что новый СИЗО будет построен в 500 метрах от городской застройки на улице Химиков в Московском районе Казани. Поступления денег из федерального бюджета в службе исполнения наказаний ожидали еще в октябре 2018 года.