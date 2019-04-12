«Эксперт РА» спрогнозировало сокращение числа российских банков до 360 к концу 2020 года

В России количество банков к концу 2020 года может сократиться до 360. Об этом заявил управляющий директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Александр Сараев.

По его словам, рейтинговое агентство прогнозирует, что к окончанию этого года в России останется не менее 400 кредитных организаций.

В «Эксперт РА» не видят в этом серьезного удара для банковской системы. В агентстве считают, что с рынка уходят те игроки, которые не смогли занять свою нишу.

Также Сараев рассказал, что агентство не видит тенденции к сокращению или увеличению доли госсектора в банковской отрасли. Сейчас она составляет 72%, передает ТАСС.

По данным ЦБ РФ, на 1 марта 2019 года в России зарегистрировано 435 банков.



Напомним, что за первые два месяца этого года 116 кредитных организаций получили убыток в размере 36 млрд рублей.