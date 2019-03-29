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Экономика

Зампред ЦБ РФ: ряд российских банков получают убыток на протяжении почти 3 лет

11:43, 29.03.2019 2
Зампред ЦБ РФ: ряд российских банков получают убыток на протяжении почти 3 лет
Фото: wikipedia.org / NVO

Зампредседателя Банка России Ольга Полякова рассказала, что некоторые российские кредитные организации уже почти три года получают убыток.

По ее словам, регулятор ведет с такими банками «предметный диалог». Это делается, чтобы понять, каким образом кредитные организации пытаются решить проблему, передает ТАСС.

Полякова также напомнила, что по итогам января — февраля 2019 года прибыль банковского сектора составила 445 млрд рублей.

За этот период 116 кредитных организаций получили убыток в размере 36 млрд рублей. При этом число российских банков за январь — февраль снизилось с 484 до 478.

ЭкономикаБанки
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11:54
    ЦБР 3 года ведет "предметный диалог", а потом бац...
    и банк-банкрот,банкроты и предприятия, имеющие средства на счетах этого банка...
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  • Анонимно 13:33
    Бац... и никто не виноват, не несёт ответственности.
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