Зампред ЦБ РФ: ряд российских банков получают убыток на протяжении почти 3 лет

Зампредседателя Банка России Ольга Полякова рассказала, что некоторые российские кредитные организации уже почти три года получают убыток.

По ее словам, регулятор ведет с такими банками «предметный диалог». Это делается, чтобы понять, каким образом кредитные организации пытаются решить проблему, передает ТАСС.

Полякова также напомнила, что по итогам января — февраля 2019 года прибыль банковского сектора составила 445 млрд рублей.

За этот период 116 кредитных организаций получили убыток в размере 36 млрд рублей. При этом число российских банков за январь — февраль снизилось с 484 до 478.