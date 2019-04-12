В Татарстане с начала 2019 года значительно выросли цены на овощи

В Татарстане по итогам первого квартала 2019 года подскочили цены на овощи. Лидером по росту цен стала белокочанная капуста.

По данным Татарстанстата, в декабре прошлого года килограммовый кочан стоил 22 рубля, а сейчас — более 48 рублей.

Также значительно выросли цены на лук и морковь. За килограмм моркови теперь придется заплатить на 10 рублей больше, а за килограмм лука — на 12.

Кроме того, на 5 рублей подорожали картофель и гречка, передает ИА «Татар-информ».

Ранее «Реальное время» писало, что в феврале продуктовая инфляция составила 2,6%. При этом некоторые овощи подорожали на треть, а картофель почти на четверть.