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В Татарстане с начала 2019 года значительно выросли цены на овощи

14:25, 12.04.2019 1
В Татарстане с начала 2019 года значительно выросли цены на овощи
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане по итогам первого квартала 2019 года подскочили цены на овощи. Лидером по росту цен стала белокочанная капуста.

По данным Татарстанстата, в декабре прошлого года килограммовый кочан стоил 22 рубля, а сейчас — более 48 рублей.

Также значительно выросли цены на лук и морковь. За килограмм моркови теперь придется заплатить на 10 рублей больше, а за килограмм лука — на 12.

Кроме того, на 5 рублей подорожали картофель и гречка, передает ИА «Татар-информ».

Ранее «Реальное время» писало, что в феврале продуктовая инфляция составила 2,6%. При этом некоторые овощи подорожали на треть, а картофель почти на четверть.

АналитикаБизнесРозничная торговля
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:54
    Да, цены на капусту (прошлогоднюю!) - это какое-то безумие.
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