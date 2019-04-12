Мосгорсуд оставил Михаила Абызова под арестом до 25 мая

Мосгорсуд оставил под арестом бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова до 25 мая 2019 года. Об этом сообщает RNS.

Напомним, 28 марта Басманный суд Москвы арестовал экс-министра РФ по делам Открытого правительства до 25 мая. Ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей. Помимо Абызова под стражу заключены и другие фигуранты дела — Максим Русаков, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг, Николай Степанов, а также Сергей Ильичев.

Вчера стало известно, что на имущество экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова наложен арест.