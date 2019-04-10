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На имущество Михаила Абызова наложили арест

12:19, 10.04.2019
На имущество Михаила Абызова наложили арест
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

На имущество экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова наложил арест. Об этом стало известно в Мосгорсуде, где рассматривается жалоба на арест бывшего члена кабмина РФ.

По данным следствия, Абызов пытался вывести средства со счета, который подлежит аресту. Сумма арестованного имущества не называется, пишет «Интерфакс».

Напомним, 28 марта Басманный суд Москвы арестовал экс-министра РФ по делам Открытого правительства до 25 мая. Ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей.

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